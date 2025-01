Bezzi: «Col Como punto importante. Baroni lasciato da solo dalla società, ecco perché»

Gianni Bezzi, noto giornalista, ha parlato così del pareggio di ieri della Lazio contro il Como. Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Gianni Bezzi ha parlato così del pareggio della Lazio contro il Como:

PAROLE – «Col Como un punto importante. Temevo molto questa gara dopo il derby disastroso che lascia segni profondi. Gara con i lariani era un banco di prova molto temibile. La Lazio aveva molte assenze, stavamo facendo lo stesso errore nel derby.

Baroni è certamente un valore aggiunto per la Lazio, ma credo che nel derby abbia sbagliato molto. Lazio ottima ma la stagione è lunga, tanti obiettivi ma non devo arrivare all’11 gennaio con un mercato di stallo. Come accaduto già con Sarri, la società ha lasciato nuovamente da solo Baroni».