Berthold: «Ranieri può sfruttare il fatto che la Lazio ha giocato giovedì in Europa. Ma in un derby può succedere di tutto». Le parole dell’ex giocatore

Le parole di Thomas Berthold a La Gazzetta dello Sport in vista del derby di domani.

PAROLE– «La Roma viene da una rincorsa incredibile, ma non può perdere punti. Ranieri può sfruttare il fatto che la Lazio ha giocato giovedì in Europa. Ma in un derby può succedere di tutto, è la partita più bella dell’anno. Ai miei tempi l’importante era non perderlo, oggi alla Roma serve vincerlo »