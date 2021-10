Federico Bernardeschi ha parlato in vista della semifinale di Nations League con la Spagna in programma domani sera

Intervistato dai canali ufficiali della FIGC, Federico Bernardeschi ha parlato alla vigilia di Italia-Spagna, semifinale di Nations League. L’analisi del fantasista azzurro, che ha ricordato la sfida di Euro2020:

RIGORE EURO2020 – «Sul dischetto ero sicuro, tranquillo ma anche emozionato. Alla fine è andata bene, l’importante era raggiungere la finale».

GARA PIÙ DIFFICILE DELL’EUROPEO – «Sicuramente sì. Tutte le partite erano difficili, abbiamo fatto un grandissimo cammino, sia a livello di squadra che di atteggiamento. Contro la Spagna siamo andati maggiormente in difficoltà, sia per il gioco che per le qualità che hanno. Fino a quel momento eravamo riusciti a dominare tutte le partite con il nostro gioco e invece loro ci hanno messo in difficoltà sotto questo punto di vista».

ASPETTATIVE – «Ogni gara ha una storia a sé, ogni competizione ha una storia a sé. Sarà una semifinale proprio come all’Europeo e noi ci faremo trovare pronti».