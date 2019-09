Berisha: «Sensazioni positive dopo sette mesi di stop. Sono molto felice!»

Valon Berisha, al termine della vittoria contro la Repubblica Ceca, ha commentato il match ai microfoni di Supersport

Valon Berisha, tra i protagonisti della vittoria del Kosovo sulla Repubblica Ceca, ha analizzato la gara ai microfoni di Supersport: «Sono molto felice, dopo sette mesi senza giocare le sensazioni sono molto positive. Sapevo che non avrei giocato dal primo minuto, non sono ancora al massimo, devo mettere minuti nelle gambe, ma ero pronto a dare tutto per la squadra una volta entrato in campo».

ASSIST – «Era un corner, potevo crossare in mezzo, ma ho visto il mio compagno libero e ho deciso di servirlo. Sapevo che sarebbe andata bene, ci avevamo già provato una volta, ma al secondo tentativo Vojvoda era libero e sapevo avrebbe fatto gol. Non è bello parlare in questo momento, ora siamo primi, ma è vero che questa è una vittoria importante. Ora ci aspetta la partita contro gli inglesi, non abbiamo nulla da perdere e chissà che non si possa ottenere un risultato positivo».