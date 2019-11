Berisha, momento no con la Lazio e ad un passo fuori da Euro2020 con la Nazionale

Berisha, il biancoceleste sta vivendo un momento estremamente negativo con la Lazio e anche con la Nazionale

Decisamente un brutto periodo questo per Valon Berisha. Il biancoceleste infatti non riesce a trovare il suo spazio nella Lazio e ora le cose vanno male anche con la Nazionale.

Ieri infatti il Kosovo ha perso contro la Repubblica Ceca ed è con un piede quasi fuori da Euro 2020. Come riporta il Corriere dello Sport però una speranza c’è ancora: i playoff contro la Macedonia in Nations League. Saranno due match che si giocheranno il 26 e il 31 marzo 2020. In caso di vittoria, finale con la vincente di Bielorussia-Georgia. Un trionfo qui significherebbe pass per Euro 2020.