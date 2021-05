Bergomi: «Inzaghi può allenare qualsiasi squadra... Anche la Juve»

Beppe Bergomi ha parlato del futuro di Simone Inzaghi, per l’ex Inter l’allenatore potrebbe allenare anche la Juventus, le sue parole

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato del futuro di Simone Inzaghi. Secondo l’ex difensore dell’Inter, il tecnico della Lazio sarebbe pronto per qualsiasi panchina di Serie A, anche la Juve. Le sue parole.

«Non so quale sarà il suo destino, ma ha dimostrato che può ambire ad allenare qualunque squadra in Italia, anche la Juve che ha dimostrato apprezzamenti negli anni per lui. Alla Lazio Inzaghi ha ottenuto i risultati e ha dimostrato di essere un ottimo allenatore».