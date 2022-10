Bergomi: «Il mercato intorno a Milinkovic mi sorprende, ecco perchè»

Giuseppe Bergomi, attuale opinionista ed ex difensore, ha parlato del mercato intorno a Milinkovic: le poche richieste sorprendono

Ospite a Sky, Giuseppe Bergomi si è interrogato sugli interessi di mercato intorno a Milinkovic-Savic:

«Ma perché non arrivano i top club a prenderlo, io è questo che mi chiedo. Top club? Deve scegliere la squadra giusta per le sue qualità. Se lo mandi al Manchester United non fa bene, se lo va al City fa come De Bruyne».