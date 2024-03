Bergomi, domanda a Di Bello: «Maignan-Castellanos era rigore, come fai a non fischiarlo?»

Giuseppe Bergomi, ex calciatore dell’Inter e opinionista, ha commentato gli episodi della sfida tra Lazio e Milan: domanda a Di Bello

Intervenuto a Sky, Beppe Bergomi, ex calciatore dell’Inter e opinionista, ha fortemente criticato l’arbitraggio di Di Bello in Lazio-Milan. In particolare grandi dubbi lascia il contatto Maignan-Castellanos. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Come fa a non essere calcio di rigore quello di Maignan su Castellanos?».

La gara lascerà sicuramente delle ripercussioni con Di Bello fermato per un mese dopo la sfida dell’Olimpico.