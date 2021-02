Bergomi: «Ammiro Pioli. Non dimentichiamo dove ha portato la Lazio…»

L’analisi di Giuseppe Bergomi all’indomani del derby tra Milan e Inter. Il pensiero su Stefano Pioli e la sua esperienza alla Lazio

Dopo la sconfitta nel derby contro l’Inter, per Stefano Pioli è il momento delle critiche. Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.it, Giuseppe Bergomi difende l’allenatore rossonero, ricordando i tempi in cui sedeva sulla panchina della Lazio: «Stefano è un amico e lo ammiro. Ha lo spogliatoio in mano nonostante la sconfitta nel derby.

Deve lottare con le etichette, non è mai facile scrollarsele di dosso. Ricordiamo che Pioli è l’allenatore che nell’ultimo decennio ha condotto la Lazio al terzo posto. Per lui è importante tenere salda la presa, l’errore è stato perdere contro lo Spezia».