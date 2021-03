Rinnovo Inzaghi, Berardino: «Lazio, adesso serve chiarezza»

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Stefano Berardino ha detto la sua sul rinnovo di Inzaghi con la Lazio

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Stefano, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha voluto dire la sua sulle possibilità della Lazio di centrare un piazzamento Champions: «La vittoria di Udine è stata molto importante. Sono tre punti pesanti. Ora bisognerà vedere se la Lazio avrà la forza di dare continuità e di restare in corsa per la Champions fino alla fine. In questo momento la cosa importante è stare lì, ma serve fare punti restare là fino alla fine».

Fondamentale però per il giornalista è soprattutto fare chiarezza sul futuro di Inzaghi: «La sensazione è che le parti si sono allontanate, ma vedremo cosa succederà in questi dieci giorni. La sensazione che possa restare ci sta, ma vanno fatte delle valutazioni su un ciclo che sembra al capolinea. Insomma, serve un chiarimento definitivo».