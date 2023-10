Severgnini sul caso scommesse: «C’è una causa che ha scatenato tutto questo. Ecco quale»

Beppe Severgnini, noto giornalista, ha commentato il caso scommesse scoppiato da poche settimane nel calcio italiano: le dichiarazioni

Sul Corriere della sera, Beppe Severgnini in prima pagina avvia una riflessione sui fatti degli ultimi giorni intitolata «Giovani, ricchi, soli. I calciatori e l’azzardo». L’incipit del pezzo è questo: «Scandalo calcioscommesse» è un’espressione che sa di muffa.

Ci siamo già passati, abbiamo aperto e richiuso quei cassetti, speravamo di non dover sentire più quell’odore. E invece, rieccoci. Sandro Tonali, Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo, in modo diverso e a vario titolo, sono accusati di aver scommesso su piattaforme illegali, sebbene il Codice della Giustizia Sportiva (art.24) vieti le scommesse ai tesserati». La sua analisi va oltre gli eventi e si appoggia su ciò che gli ha raccontato recentemente un allenatore di Serie A riguardo a «ragazzi molto giovani, molto ricchi, molto soli: «Finiscono l’allenamento e si buttano sul telefono. In viaggio, hanno le cuffie in testa. Ognuno nel suo mondo, in cui per noi è difficile entrare».