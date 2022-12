Benzema: «Lascio la Nazionale la mia storia è finita»

Benzema, l’attaccante francese annuncia sui social l’addio alla Francia dopo aver saltato il mondiale appena concluso per infortunio

La delusione per la mancata vittoria del mondiale è forte, specialmente se non è stato vissuto da protagonista. Karim Benzema sul suo profilo Twitter ha annunciato che non prenderà più parte alle convocazioni di Deschamps con la Francia, e lo spiega in questa didascalia:

«Ho fatto gli sforzi e gli errori necessari per essere dove sono oggi e ne sono orgoglioso! Ho scritto la mia storia e la nostra finisce qui».