Benevento retrocesso? Pippo Inzaghi spera in Simone: le combinazioni

Il Benevento è a forte rischio retrocessione. Ora Pippo Inzaghi può solo sperare nell’aiuto di suo fratello Simone

Un pareggio, quello del Benevento contro il Crotone, che sa davvero di beffa e che mette i campani a forte rischio retrocessione. Il gol di Simy nei minuti di recupero complica e non poco i piani della squadra di Filippo Inzaghi. E ora a quest’ultimo non resta che sperare nell’aiuto di suo fratello Simone.

COMBINAZIONI – Infatti al Torino, l’unica squadra ormai rimasta in lotta con i giallorossi, basterebbe un punto per ottenere la salvezza. Ma i granata martedì si troveranno di fronte proprio la Lazio, nella sfida valida per il recupero della 25esima giornata di Serie A. Ed ecco che al Benevento non resta che sperare in un successo dei biancocelesti per poi giocarsi tutto nello scontro diretto dell’ultima giornata. Infatti domenica prossima sarà Torino Benevento, un match che vale la salvezza. Ma tutto dipende da martedì.