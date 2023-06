Belotti: «Siviglia-Roma? Se fosse entrato il mio gol la partita cambiava»

Belotti, l’attaccante della Roma rilascia alcune dichiarazioni parlando della sconfitta amara contro il Siviglia

Ai microfoni dei canali ufficiali della Roma, ha parlato Andrea Belotti il quale torna sulla finale dei giallorossi contro il Siviglia, ecco le sue parole

PAROLE – Ci sono stati dei momenti di delusione, ma la squadra non si è mai rassegnata, anche dopo la finale persa a Budapest non abbiamo mollato e siamo riusciti a vincere l’ultima di campionato davanti ai nostri tifosi. La rassegnazione non abiterà mai in noi. Paratona di Bono? Segnare al Siviglia sarebbe stato un epilogo perfetto, purtroppo però il portiere è stato bravo, così bravo che non ci hanno dato neanche il calcio d’angolo. Posso solo provare a immaginare cosa sarebbe successo se quella passa fosse entrata