Bellingham, l'ex obiettivo Lazio dopo il RINNOVO: «Al Sunderland possiamo fare GRANDI cose. Non vedo l'ora di...»

Jobe Bellingham, ex obiettivo della Lazio, ha parlato dopo l’ufficialità del suo rinnovo con il Sunderland: le dichiarazioni

Jobe Bellingham, ex obiettivo del calciomercato Lazio, ha parlato così ai canali ufficiali del Sunderland dopo il rinnovo con il club inglese.

LE PAROLE – «Non vedo l’ora ricominciare dopo aver firmato con il Sunderland. Sento di avere un sacco di cose ancora da raggiungere qui e credo che possiamo realizzare grandi cose già in questa stagione. Questa è una città fantastica e sono così orgoglioso di rappresentare le persone che ci vivono. Tutti mi hanno fatto sentire come a casa e non potrei immaginare di giocare per un club che non significasse così tanto per i propri tifosi come qui. Mi piace giocare per il Sunderland e non vedo l’ora di tornare allo Stadium of Light questo fine settimana».