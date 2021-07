Belgio Italia, 73 minuti per Immobile: Belotti al suo posto

Belgio Italia, la gara di Ciro Immobile dura 73 minuti. Tanta corsa e sacrificio, poi l’attaccante ha lasciato il campo a Belotti

Finisce dopo 73 minuti la gara di Ciro Immobile contro il Belgio. Schierato nell’undici titolare, l’attaccante della Lazio – come al solito – non si è risparmiato: tanta corsa e sacrificio per aiutare i compagni, senza però trovare la via del gol.

A circa un quarto d’ora dalla fine, il ct Mancini lo ha richiamato in panchina per mettere in campo forze fresche: al suo posto, il Gallo Belotti.