Belgio, De Bruyne: «Il problema è che la UEFA e la FIFA organizzano sempre più match. A loro non importa nulla, è il denaro che parla». Le parole del giocatore

Duro attacco di Kevin De Bruyne alla UEFA e alla FIFA. Dopo la vittoria in Nations League contro Israele, il centrocampista del Manchester City si è lamentato del calendario troppo fitto e delle poche pause che hanno a disposizione i calciatori durante la stagione. Le sue parole.

PAROLE– «Penso che il vero problema si presenterà alla fine della Coppa del Mondo per club: ci saranno solo tre settimane tra la finale e l’inizio della Premier League. Hai 21 giorni per stare un po’ in vacanza e prepararti a giocare altre 80 partite, il problema è che la UEFA e la FIFA organizzano sempre più match e anche se noi come giocatori proviamo a dire qualcosa, non si è mai arrivati a una soluzione. A loro non importa nulla, è il denaro che parla ».