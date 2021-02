Belgio, il ct Martinez: «Lukaku ha ritrovato continuità, gioca in modo impressionante»

Le parole di Martinez, ct del Belgio, sulle ultime prestazioni di Jordan Lukaku. L’ex Lazio ha ritrovato la continuità

Lukaku ha ritrovato la continuità lontano dalla Lazio. Nell’Anversa è riuscito a metter eminuti nelle gambe, riuscendo ad attirare le attenzioni anche di Martinez, il ct del Belgio. Lo stesso ha poi commentato le prestazioni del giocatore ai microfoni di Het Nieuwsblad:

«Jordan ha giocato in modo impressionante nelle ultime settimane. Per la prima volta dal 2018 sta vivendo la stagione con continuità. Grazie all’Anversa può giocare per tutti i 90 minuti».