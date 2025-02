Belahyane Lazio, dicono di lui: «Non molla mai e si prende sempre responsabilità». Ecco come gioca il nuovo acquisto

Belahyane Lazio, dicono di lui: le dichiarazioni sul neo centrocampista dei biancocelesti in vista del possibile debutto di oggi

Reda Belahyane è pronto a fare il suo debutto con la Lazio. Ma che tipo di giocatore è il neo biancoceleste? Ne ha parlato così il match analyst Luca Balbinetti ai microfoni di Radiosei.

LE PAROLE – «Belahyane non molla mai, si prende la responsabilità nel costruire l’azione. Ripeto, serviva qualcuno che aiutasse la squadra a difendersi a due a centrocampo. Il nuovo mediano di Baroni in questo si fa preferire anche a Vecino e Dele Bashiru in questo aspetto».