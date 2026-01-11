Belahyane solo in panchina, a Verona esordisce Taylor. Il motivo

Reda Belahyane presenzia in panchina. E’ in corso Verona-Lazio: il neo acquisto Kenneth Taylor in campo dal 1′ minuto. La motivazione

Cambio improvviso nell’undici iniziale della Lazio alla vigilia della sfida contro il Verona. Reda Belahyane, centrocampista marocchino che era in pole position per partire titolare, è stato costretto a fermarsi all’ultimo momento. Come riportato da SkySport, il giocatore non è al meglio della condizione a causa di alcune linee di febbre accusate nelle ore precedenti al match. Una situazione che ha spinto lo staff tecnico e medico biancoceleste a una scelta prudente, lasciandolo inizialmente in panchina.

Lazio Verona, occasione dal primo minuto per Taylor

Al posto di Belahyane, Maurizio Sarri ha deciso di affidarsi a Kenneth Taylor, nuovo acquisto della Lazio. Il giocatore fa così il suo debutto dal primo minuto, completando il terzetto di centrocampo insieme a Cataldi, regista e punto di riferimento della squadra e a Vecino, mezzala di esperienza. Una scelta che conferma la fiducia immediata dell’allenatore nei confronti del nuovo innesto.

Lazio Verona, gara iniziata e panchina per Belahyane

La gara del Bentegodi è iniziata da pochi istanti, con Belahyane che resta comunque a disposizione. Il marocchino potrebbe essere impiegato a gara in corso qualora le sue condizioni migliorassero, in un match che si preannuncia intenso e combattuto.

