Belahyane Lazio, l’obiettivo dei biancocelesti si racconta: «Fisico minuto? Non è un problema, se non su un aspetto»

Belahyane Lazio, l’obiettivo del calciomercato biancoceleste si racconta come calciatore: «Sono sicuro di me, ma senza arroganza»

Rade Belahyane si è raccontato come calciatore in una intervista a La Repubblica. Di seguito le parole del centrocampista del Verona, obiettivo del calciomercato Lazio.

PAROLE – «Sono un centrocampista difensivo, sono aggressivo, recupero palloni, sono solido e mi piace tenere la palla quando sono sotto la pressione di un avversario, non farmela portare via: è la cosa che so fare meglio. Il fisico minuto? Non è un problema, se non per il fatto che non sono forte di testa. Sono sicuro di me, ma non è arroganza, è così. Il mio idolo è Ngolo Kanté, per come gioca e per la sua umiltà. Non l’ho mai conosciuto di persona, ma non è importante».