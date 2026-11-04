Belahyane conquista anche il Marocco: arriva la convocazione! Gattuso lo ha trasformato in una certezza

Il centrocampista convocato dal commissario tecnico Mohamed Ouahbi per le sfide contro il Niger: il centrocampista viene premiato dopo l’ottimo avvio di stagione. Da sostituto di Rovella a protagonista della squadra biancoceleste

La crescita di Reda Belahyane non passa inosservata neppure in Nazionale. Il centrocampista della Lazio è stato convocato dal Marocco per i prossimi impegni internazionali, in programma durante la sosta di novembre. Una chiamata che rappresenta un importante riconoscimento per il classe 2004, protagonista di un ottimo avvio di stagione sotto la guida di Gennaro Gattuso. Arrivato inizialmente a ricoprire il ruolo di sostituto dell’infortunato Nicolò Rovella, il giocatore marocchino ha sfruttato l’occasione, diventando una delle soluzioni più affidabili nella costruzione del gioco biancoceleste. Le sue prestazioni hanno attirato anche l’attenzione del commissario tecnico Mohamed Ouahbi, che lo ha inserito nell’elenco dei convocati per il doppio confronto contro il Niger, valido per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2027.

Belahyane convocato dal Marocco: le due partite contro il Niger

La convocazione rappresenta una notizia particolarmente positiva per Reda Belahyane, che torna al centro del progetto della Nazionale marocchina. Il commissario tecnico Mohamed Ouahbi ha deciso di puntare sul centrocampista della Lazio per le prossime due sfide di qualificazione alla Coppa d’Africa 2027.

Il Marocco affronterà il Niger venerdì 13 novembre, allo stadio Mohammed V di Casablanca, e martedì 17 novembre, allo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat. Entrambe le partite sono in programma alle ore 20 locali e saranno valide rispettivamente per la terza e la quarta giornata del gruppo A.

Il calendario è stato confermato dalla Federazione calcistica marocchina, che ha ufficializzato date e sedi degli incontri. Per Belahyane si tratta di un’opportunità importante per ottenere maggiore spazio anche a livello internazionale.

Ultimissime Lazio LIVE: il retroscena su Pinamonti! News sul rinnovo di Isaksen

Il centrocampista insidia Rovella: cambiano le gerarchie a centrocampo?

Le prestazioni di Reda Belahyane aprono inevitabilmente una riflessione sulle future scelte dell’allenatore. Con Rovella ormai vicino al rientro dopo il lungo stop, Gattuso potrebbe presto ritrovarsi a scegliere tra due giocatori capaci di interpretare il ruolo di regista.

Il marocchino ha dimostrato di poter offrire garanzie anche contro avversari particolarmente impegnativi, conquistando fiducia e continuità. Il ritorno dell’italiano aumenterà dunque la concorrenza in mezzo al campo, ma rappresenterà soprattutto una risorsa per il tecnico.

La possibilità di alternare i due centrocampisti consentirebbe infatti una gestione più flessibile delle energie e delle caratteristiche tattiche. Non è ancora possibile stabilire se Belahyane abbia definitivamente modificato le gerarchie, ma il suo rendimento rende la scelta meno scontata rispetto all’inizio del campionato.

Lazio, Belahyane premiato dal Marocco: una nuova conferma della crescita con Gattuso

Il ritorno nel giro della Nazionale rappresenta un ulteriore passo avanti nella stagione di Belahyane. Il centrocampista ha saputo trasformare una situazione inizialmente legata all’emergenza in un’occasione per dimostrare il proprio valore.

La fiducia ricevuta da Gattuso, accompagnata dalla continuità nelle prestazioni, ha contribuito ad accrescere la sua considerazione anche a livello internazionale. Adesso il marocchino avrà la possibilità di confrontarsi con nuovi impegni, mettendo le proprie qualità a disposizione del commissario tecnico Ouahbi.

Per la Lazio, la convocazione rappresenta anche un riconoscimento del lavoro svolto sul calciatore durante i primi mesi della stagione. Da alternativa a Rovella a protagonista del centrocampo biancoceleste, fino alla chiamata del Marocco: Belahyane sta vivendo un momento importante della propria carriera. Una crescita che offre nuove certezze a Gattuso e che rende ancora più interessante la concorrenza in cabina di regia.