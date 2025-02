Bazzani non nomina la Lazio: «Chi mi ha impressionato di più in Serie A? Dico quella squadra»

Bazzani non nomina la Lazio e cita un’altra squadra: le dichiarazioni dell’ex attaccante biancoceleste sulla Serie A

Intervistato da Juventusnews24, l’ex biancoceleste Fabio Bazzani ha così risposto alle domande sulla Serie A.

Qual è la squadra di Serie A che fin qui l’ha impressionata maggiormente?

«È chiaro che il Napoli sta facendo un campionato straordinario però rimanere sorpresi da una squadra di Conte che comunque ha dei valori, è difficile. Sta facendo un qualcosa di importante, credo che ad oggi la squadra che mi sta impressionando di più, per la scalata che sta facendo perché non era scontato, è proprio il post Thiago Motta cioè il Bologna. Perché ha raggiunto un livello di prestazioni, un livello di rendimento molto alto, è una squadra che è cresciuta tantissimo e non era scontato perché l’eredità da raccogliere per Italiano a Bologna era un’eredità difficile. Thiago Motta aveva fatto un lavoro straordinario, quasi unico invece la squadra sta quasi facendo meglio dell’anno scorso, sta giocando con una personalità importante e quindi dico il Bologna. Non era però nemmeno scontato vedere un Napoli così, subito pronto a insidiare lo scudetto all’Inter ecco».

