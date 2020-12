Bayern, segna sempre Lewandowski. Vittoria in rimonta per i bavaresi

Non si è giocata solo la Serie A, nel turno infrasettimanale. In Germania, nella dodicesima giornata della Bundesliga, il Bayern Monaco subisce al 5′ l’ennesima rete stagionale, targata Maximilian Philipp Già prima del break, a pochi istanti dalla fine del primo tempo, pareggia Robert Lewandowski con un colpo di testa su un cross di Coman. Al 50′ ancora Lewandowski firma il gol da tre punti. I bavaresi raggiungono quota 27 punti, secondi in classifica, -1 dal primo posto occupato dal Bayer Leverkusen, che ha espugnato con facilità (0-4) il campo del Colonia.