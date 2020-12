Bayern Monaco, Rummenigge: «Champions? Serve una fase a gruppi più appassionante»

Karl-Heinz Rummenigge ha parlato della Champions League che deve provare a rendere i gironi più interessanti

Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco squadra che affronterà la Lazio agli ottavi di Champions Lague, in una intervista riportata da La Repubblica ha parlato della massima competizione europea per club.

«La Champions vera inizia con la fase ad eliminazione diretta, serve una fase a gruppi più interessante. Le Final 8? È stata una grande organizzazione da parte dell’UEFA e penso che siano pronti per cambiare qualcosa in chiave Champions. La Super Lega? Credo che la Champions rimanga un buon sistema. I campionati nazionali restano la base per qualificarsi alla Champions. Un sistema apprezzato dal pubblico».