Bayern Monaco, Pavard guarito dal Covid. Ci sarà contro la Lazio

Il difensore del Bayern Monaco Benjamin Pavard è guarito dal Covid e sarà presente contro la Lazio nel match di ritorno

Il tecnico del Bayern Monaco, Hansi Flick, recupera pezzi per il match di ritorno contro la Lazio. L’ultimo in ordine di tempo è il terzino francese Benjamin Pavard, guarito dal Covid e oggi tornato ad allenarsi in gruppo dopo il periodo di isolamento.

Pavard aveva saltato il match d’andata degli ottavi di Champions League contro la Lazio, al suo posto aveva giocato Niklas Sule. Al ritorno all’Allianz Arena Flick avrà una soluzione in più in difesa.