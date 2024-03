Bayern Monaco Lazio, designazione arbitrale di cattivo presagio. E il sistema UEFA...

Bayern Monaco Lazio, designazione arbitrale di cattivo presagio in vista del match di Champions. E il sistema UEFA…

Come riferito dal Messaggero, in casa Lazio è ancora tanto il fastidio dopo i torti arbitrali subiti venerdì scorso, tanto che nessuno si fida della designazione arbitrale del match con il Bayern Monaco, che sarà diretto dallo sloveno Vincic.

Un segno che non sarebbe di buon presagio, con il sistema UEFA che potrebbe non essere tanto difficile da quello italiano. Ceferin è infatti molto vicino a Gravina, anche se per ora Lotito non ha intenzione di fasciarsi la testa visto il risultato raggiunto all’andata.