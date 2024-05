Krzynówek: «Bayern? Può battere il Real Madrid. Contro la Lazio ha fatto una brutta figura». Le parole dell’ex calciatore

Jacek Krzynówek ha parlato ai microfoni di TVPSPORT.PL ed ha voluto ricordare la sconfitta del Bayern Monaco contro la Lazio. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Il Bayern Monaco può battere il Real Madrid al Bernabeu? Non è in una posizione svantaggiosa, ma in trasferta ha fatto brutte figure. Nella fase a eliminazione diretta ha perso contro la Lazio 0-1 a Roma e ha pareggiato con l’Arsenal 2-2 a Londra. Il nuovo stadio del Real Madrid è bellissimo, dicono tutti che c’è un’atmosfera straordinaria. Potrebbe essere questo l’aspetto che deciderà la vittoria dei padroni di casa. Ma sarà anche diverso, perché mercoledì la squadra di Ancelotti probabilmente prenderà l’iniziativa e giocherà più all’attacco».