Bayern Lazio, Inzaghi fa turnover: possibile riposo per Immobile e Leiva

Bayern Monaco Lazio, possibile turnover per Inzaghi: il tecnico potrebbe far riposare Immobile e Leiva. Le ultime

Possibile turnover per Inzaghi. In vista di Bayern Monaco Lazio, il tecnico potrebbe far riposare alcuni giocatori in vista del campionato. Come ha rivelato Matteo Petrucci di Sky Sport, Immobile e Leiva potrebbero rimanere fuori:

«Giocheranno i migliori ma ci sarà qualche piccolo calcolo verso il campionato. Giocherà Escalante al posto di Leiva, potrebbe riposare Immobile che ha un problema al tendine. Davanti dovrebbero giocare Correa e Muriqi».