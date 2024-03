Bayern Monaco-Lazio, come motiverà Immobile la squadra? il capitano risponde cosi in conferenza

Bayern Monaco-Lazio, alla vigilia della partita contro i bavaresi il capitano replica alla domanda relativa al discorso alla squadra di domani

In occasione della gara di domani contro il Bayern, ha parlato in conferenza stampa Immobile il quale alla domanda relativa al discorso motivazionale da leader alla squadra, il capitano biancoceleste replica cosi

PAROLE – Io lo faccio in tutti gli stadi. Per la partita di domani non voglio esagerare, altrimenti rischio di appesantire solo la situazione che penso sia già abbastanza nervosa. Voglio una squadra unita, che giochi l’uno per l’altro: solo così si batte il Bayern