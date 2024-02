Bayern Monaco, la Uefa punisce i tifosi del club dopo il match con la Lazio: il motivo

Bayern Monaco, il club e i suoi tifosi sono stati sanzionati dalla Uefa dopo ciò che è avvenuto nel match d’andata con la Lazio

La partita d’andata con la Lazio è da dimenticare per il Bayern Monaco non solo per il risultato e la prestazione della squadra di Tuchel, ma anche per colpa degli stessi tifosi tedeschi. Secondo quanto riporta TMW, il club bavarese è stato sanzionato dalla Uefa per colpa dei suoi sostenitori, in seguito agli episodi avvenuti a Roma lo scorso 14 febbraio nel match di andata degli ottavi di Champions League contro la Lazio. La tifoseria ospite, infatti, oltre a distruggere un vetro divisorio dell’Olimpico, ha fatto esplodere diversi petardi colorando il settore con torce accese di ogni genere.

Per questa ragione la Uefa proibirà al Bayern, di vendere i biglietti per la prossima trasferta europea o dei quarti di finale di quest’anno o la prima della prossima stagione.