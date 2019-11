Bayern Monaco, Klose diventa il vice allenatore

Miroslav Klose è diventato il vice allenatore del Bayern Monaco dopo l’esonero di Niko Kovac. L’ex attaccante della Lazio affiancherà Hans-Dieter Flick

Miroslav Klose continua la sua carriera da allenatore facendo un bel balzo in avanti. Stando a quanto riportato dall’Equipe infatti, l’ex attaccante della Lazio, sarà al fianco di Hans-Dieter-Flick, scelto come tecnico ad interim del Bayern Monaco. L’altro collaboratore tecnico, che si dividerà il ruolo di vice con Klose, sarà Hermann Gerland. Nuovo corso per i bavaresi di cui farà parte anche il panzer.