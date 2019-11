E’ iniziato l’allenamento di rifinitura della Lazio in vista della sfida di Europa League contro il Celtic

Da pochi minuti è scesa in campo la Lazio per preparare il delicato match di domani contro il Celtic. Lucas Leiva e Caicedo stanno svolgendo le prime parti dell’allenamento in gruppo con il resto dei compagni. Regolarmente in campo anche Immobile, mentre non si sta allenando Correa. Dopo una prima fase di riscaldamento aperta ai media, inizierà la fase tattica in preparazione alla partita.