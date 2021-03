Bayern Monaco, Kimmich: «Voler vincere ogni gara è nel nostro DNA»

Joshua Kimmich, al termine di Bayern Monaco-Lazio, ha analizzato il match che ha consegnato il passaggio del turno ai bavaresi

Il Bayern Monaco batte la Lazio per 2-1 e il risultato complessivo di 6-2, conquistando così i quarti di Champions League. Al termine del match, Joshua Kimmich ha commentato la gara con queste parole:

«Era importante vincere questa partita, anche se all’andata avevamo ottenuto un buon risultato. Volevamo dimostrare che vogliamo vincere ogni partita. È nel nostro DNA e nel nostro approccio a ogni gara. Sarebbe stato bello mantenere la porta inviolata. Non l’abbiamo fatto abbastanza in questa stagione e anche oggi, contro un avversario che non aveva molto per cui giocare, non ci siamo riusciti».