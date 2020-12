Bayern Monaco, Jung: «Lazio incognita. Bel duello tra Immobile e Lewandowski»

Andreas Jung ha commentato il sorteggio di Champions League che ha decretato la Lazio come avversaria del Bayern Monaco

Lazio–Bayern Monaco è una partita inedita in Champions League. Le due squadre non si sono mai incontrate in una gara ufficiale e il consigliere della squadra bavarese, Andreas Jung, ha commentato così l’abbinamento:

«Per noi è un’incognita, non abbiamo mai giocato contro la Lazio in questa competizione. La Lazio ha fatto una buona fase a gironi, ha vinto due partite e pareggiate quattro, il che significa che è imbattuta proprio come noi. Penso che sarà anche molto interessante vedere i due migliori marcatori della scorsa stagione, Ciro Immobile e Robert Lewandowski, affrontarsi. Sarà un duello emozionante!», ha dichiarato a Welt.de.