Bayern Monaco, inizia la Coppa di Germania: in campo contro il Kiel

Inizia la Coppa di Germania per il Bayern Monaco, avversario della Lazio in Champions League. Bavaresi in campo contro il Kiel

Oggi il Bayern Monaco, avversario della Lazio in Champions League, scenderà in campo per la Coppa di Germania. La squadra di Flick sarà impegnata sul campo dell’Holstein Kiel, squadra di seconda divisione.

Il Kiel occupa il secondo posto in classifica alle spalle dell’Amburgo e sogna la promozione in Bundesliga, solo sfiorata nei playoff di due stagioni fa. Il match, valido per i sedicesimi di finale, si giocherà alle 20.45.