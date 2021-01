Bayern Monaco in campo: contro il Friburgo per ripartire

Bayern Monaco in campo contro il Friburgo in Bundesliga: in campionato per ripartire dopo due sconfitte dolorose

Il Bayern Monaco scende in campo contro il Friburgo in Bundesliga per ripartire dopo due sconfitte dolorose. La squadra di Flick ha perso l’ultimo turno di campionato contro il Borussia M’Gladbach, ma non solo. In Coppa di Germania, i bavaresi sono stati eliminati dal Kiel, squadra di seconda divisione.

Ora gli avversari della Lazio in Champions League dovranno tornare alla vittoria per riprendere il percorso e proteggere il primo posto in campionato.