Bayern Monaco, grave infortunio per Tolisso: out contro la Lazio

Bayern Monaco, Tolisso si è infortunato gravemente in allenamento: il giocatore potrebbe saltare i prossimi mesi

Secondo quanto riportato dall’autorevole giornale tedesco Bild, Corentin Tolisso, centrocampista francese di 26 anni del Bayern, si è infortunato gravemente durante la seduta di allenamento di ieri.

In Germania si parla in un lungo stop che potrebbe addirittura tenere il giocatore lontano dai campi di gioco per 6 mesi. In attesa del comunicato del club bavarese, la Lazio può essere certa di non averlo avversario in Champions.