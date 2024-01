Il Bayern Monaco si butta sul mercato: gli eurorivali della Lazio cercano il colpo grosso già a gennaio. Le ultime

Come riferito da Fabrizio Romano, il Bayern Monaco è alla ricerca di un esterno destro da regalare a Tuchel già a gennaio.

Gli eurorivali della Lazio puntano forte su Mukiele, ma il PSG non ha ancora dato il via libera e, per questo, si sarebbero rivolti al Newcastle per avere informazioni su Trippier. L’inglese dal canto suo sarebbe disposto al trasferimento.