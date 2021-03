Bayern Monaco, caos sul rinnovo di Alaba. Le parole di Kahn

L’ex portiere Oliver Kahn, oggi membro del CdA del Bayern Monaco, si esprime sulla vicenda del rinnovo di David Alaba

L’ex portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca Oliver Kahn, attualmente membro del CdA del club, ha rilasciato un’intervista a Kicker, ove si esprime sulla questione del rinnovo di contratto di David Alaba. Le parole sull’austriaco:

«In realtà sono deluso perché vedo quanto sia ben lontano dalla realtà. Apprezziamo David, è una persona straordinaria, sempre aperta e amichevole. Abbiamo cercato di fare di tutto per mantenerlo con noi, ma non è stato raggiunto alcun accordo».

Alaba non giocherà contro la Lazio nella gara in programma mercoledì sera, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League.