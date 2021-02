Bayern Monaco, Bild: «Il momento di migliorare è arrivato»

Il noto quotidiano tedesco Bild analizza il momento del Bayern Monaco, tra difficoltà difensive e infortuni

«Il Bayern deve migliorare, adesso!», titola così la Bild, in riferimento al periodo non brillantissimo dei bavaresi in Bundesliga. Il portale va poi avanti nell’analisi, soffermandosi sulla difesa: «Nella settimana successiva alla vittoria del Mondiale per Club, lo storico six pack, i campioni del record hanno perso cinque punti e quindi il loro comodo vantaggio in classifica. La difesa continua a soffrire, troppo facile per gli avversari segnare gol. 31 in questa stagione di Bundesliga».

Spazio poi al capitolo infortuni: «Perché è più volte confermato che la rosa è più debole rispetto a quella della stagione 2019/20. A quel tempo c’erano Thiago, Coutinho o Perisic, che non sono stati sostituiti allo stesso modo. Ora Hansi Flick non può compensare gli infortuni di Müller, Gnabry, Pavard o Tolisso senza sacrificare la qualità».

In vista del match contro la Lazio la Bild sostiene: «La squadra, martoriata da tante partite, infezioni da coronavirus e infortuni, sembra stanca e sfocata – troppo per essere davvero pronta per la fase cruciale della stagione in Bundesliga e soprattutto in Champions League, che si svolgerà martedì con la prima tappa dell’andata degli ottavi contro la Lazio».