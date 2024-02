Eurorivali Lazio, tensione Bayern Monaco: Freund tranquillizza Tuchel, ma Flick è pronto

Bayern Monaco, il ds Freund tranquilizza Tuchel, ma intanto Hans Flick freme sullo sfondo: vuole tornare il prima possibile

Il Bayern Monaco è alle prese con la delicata situazione di Thomas Tuchel: il tecnico è in bilico e il doppio ko con Leverkusen in Bundesliga e Lazio in Champions League rende la sua situazione ancora più precaria. Il direttore sportivo dei bavaresi Freund ha commentato così: «Naturalmente Tuchel è alle prese con una situazione che è molto difficile per tutti noi. Il nostro obiettivo è uscire insieme da questa situazione. Siamo tutti sulla stessa barca, siamo insieme».

Parole di circostanza? Come riportato da Fabrizio Romano, alle spalle di Tuchel c’è l’ombra di Flick: il tecnico ha cambiato agente, Pini Zahavi, della Gol International Agency, è ha fretta di chiudere ritornare ad allenare e i bavaresi sono in cima alla sua lista, insieme al Barcellona.