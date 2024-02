Bayern, il club tedesco omaggia sui social l’Italia con un bel post in vista della Lazio

Bayern, il club tedesco in vista della gara di domani con la Lazio celebra l’Italia con un bel post social

Ormai ci siamo l’attesa è finita, domani la Lazio torna in campo per la sfida con il Bayern fondamentale per dare un segnale forte al doppio confronto. I tedeschi nonostante diversi problemi di formazione, si prepara ad affrontare la squadra di Sarri e sui social omaggia l’Italia e Roma con un bel post