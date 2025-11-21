Basic: «Il Lecce come una finale di Champions. La classifica è corta e le partite iniziano a diventare importanti. Sul mio momento...

Basic ha rilasciato alcune dichiarazioni nel match program di Lazio Lecce. Cosa ha detto il centrocampista biancoceleste tra campionato e condizione

Il centrocampista della Lazio Toma Basic ha parlato nel match program della sfida contro il Lecce. Ecco alcune sue dichiarazioni.

LECCE – «Abbiamo sfruttato la sosta per recuperare energie fisiche e mentali. Sarri ci ha detto più volte che la partita è importante e daremo tutto per vincere».

CLASSIFICA – «Mancano ancora tante partite. Di certo le prossime sfide diranno molto e quindi bisognerà al meglio».

CONDIZIONE – «Sto bene anche se devo migliorare ancora tanto. Il momento più bello finora rimane la partita contro la Juventus, vinta proprio grazie al mio gol. Una serata speciale».