Basic Lazio, clamoroso: il centrocampista non parte per Venezia! Ecco il motivo della sua assenza

Basic Lazio, il centrocampista non parte con la squadra per la trasferta di Venezia e rimane a Roma: ecco il motivo della sua assenza

Toma Basic non parte per la trasferta di Venezia Lazio. Come riportato dal Messaggero il centrocampista biancoceleste non ha seguito il gruppo per la trasferta del Penzo, ma è rimasto a Roma.

Il calciatore ha infatti rimediato un fastidio di natura muscolare: già ieri non si è allenato e allora Baroni ha deciso di lasciarlo a casa per recuperare dall’infortunio.