Basic e Zaccagni in rampa di lancio: titolari con il Galatasaray

Basic e Zaccagni dovrebbero esser titolari nel match contro il Galatasaray: i due sono dunque in rampa di lancio

Archiviata la brutta sconfitta con il Milan, la Lazio pensa alla sfida contro il Galatasaray. Ed ecco che Sarri potrebbe optare per un mini turnover. In rampa di lancio, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, dovrebbero esserci Zaccagni e Basic.

Dunque sembra che i due verranno subito messi alla prova in quel di Istanbul, scendendo in campo dal primo minuto. Il croato avrà il compito di portare maggiore equilibrio e solidità al centrocampo, mentre l’ex Verona potrebbe offrire ulteriori soluzioni in fase offensiva.