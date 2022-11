Basic e la stagione della Lazio: «L’ultima sconfitta non cancella il buono fatto»

Toma Basic ha parlato della prima parte della stagione fatta dalla Lazio, ecco le sue parole per i canali ufficiali

Toma Basic ha rilasciato un’intervista a Lazio Style Radio per il suo compleanno. Tra i tanti temo toccati, c’è anche un giudizio alla prima parte della stagione della squadra:

QUI L’INTERVISTA INTEGRALE

OBIETTIVI – «L’ultimo risultato negativo non cancella ciò che di buono abbiamo fatto finora. Possiamo continuare così anche nella seconda parte della stagione. Vogliamo arrivare il più in alto possibile in classifica. Per quanto riguarda le altre, se il Napoli continua così per altre cinque-sei partite sarà dura riprenderli. Dobbiamo pensare solo al Lecce il resta verrà dopo».