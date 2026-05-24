Clamoroso alla Lazio, Basic se ne va: lite in campo con Lotito e firma con il Venezia

Addio al veleno per Basic! Duro confronto con Lotito al termine della sfida casalinga con il Pisa! Ecco cosa è successo

Termina la stagione della Lazio con la vittoria casalinga maturata ieri sera allo Stadio Olimpico clamorosi scossoni di mercato. Adesso è tempo di bilanci a partire dalla situazione di Basic, protagonista di un addio tutt’altro che sereno.

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La rottura tra la Lazio e Basic: dal rinnovo sfumato all’accordo con il Venezia

Come riporta Il Messaggero, la storia d’amore tra la Lazio e Basic si è interrotta bruscamente a causa di un cortocircuito burocratico. Il giocatore, in scadenza di contratto, aveva accettato verbalmente una proposta di rinnovo durante l’inverno. La chiamata del club per mettere tutto nero su bianco, però, non è mai arrivata. Stanco di aspettare, l’entourage di Toma Basic si è guardato intorno, raggiungendo un accordo totale con il Venezia per il quale manca ormai soltanto la firma ufficiale.

Il duro scontro in campo tra Lotito e il partente Basic

La decisione del croato ha colto di sorpresa il patron biancoceleste. Al termine della sfida contro il Pisa, proprio durante i festeggiamenti per il tributo a Pedro, si è consumato un acceso faccia a faccia in mezzo al campo tra Claudio Lotito e il centrocampista. Il presidente ha manifestato apertamente il suo disappunto per la fretta di chiudere con i lagunari, offrendo persino un rilancio in extremis pur di bloccare la cessione di Basic.

Il gesto di stizza di Basic e l’addio definitivo alla Lazio

Il tentativo dell’ultimo minuto non ha sortito l’effetto sperato. Toma Basic, visibilmente stizzito dalle parole del patron, si è allontanato rapidamente lasciandosi andare a un netto gesto di disappunto. Il calciatore ha preferito raggiungere di fretta i propri compagni di squadra per godersi gli ultimi istanti da giocatore della Lazio, voltando definitivamente le spalle a un rinnovo ormai fuori tempo massimo.