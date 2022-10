Basic: «Il mio futuro è alla Lazio, sto lavorando tanto. Non mi interessa cosa scrivono i giornali»

Conferenza stampa Basic: le parole del giocatore biancoceleste alla vigilia della sfida allo Sturm Graz

Insieme a Maurizio Sarri c’è anche Basic in conferenza stampa a presentare la sfida di domani sera in Europa League contro lo Sturm Graz. Le dichiarazioni del giocatore.

EUROPA – «L’Europa è un’occasione anche per chi gioca meno, io sono pronto per sfruttarla. Ho anche fatto un gol».

PAROLE SARRI – «Questa stagione è iniziata bene, poi le cose sono cambiate rapidamente, ma il calcio è così. Spero di poter mostrare tanto a questa Lazio, aspetto il mio momento perchè so che cambierà: ora è difficile, ma tutto cambia».

GARA – «Partita difficile, squadra di buon livello e aggressiva. Corrono molto, sappiamo cosa dobbiamo fare e siamo pronti. Giochiamo ogni tre giorni, ma siamo pronti. Spero che vinceremo».

FUTURO E CONCORRENZA – «Io ho visto cosa scrivono i giornali, ma io so che il mio futuro è alla Lazio e non mi interessa quello che scrivono. Io posso aiutare in tutti gli aspetti, difensivi e offensivi. Come ha detto il mister, manca solo un po’ di personalità, devo lavorare su questo: essere pronto e in condizione per tutto, anche mentalmente. Nel pre campionato speravo fi giocare di più, ma come ho detto: nel calcio le cose cambiano veloce, sto ancora pensando a cosa è successo, io sono tranquillo, voglio lavorare qua e farò bene».

GARA DI DOMANI – «Partita difficile e campo piccolo. Non era facile. Aspetti che cambiano il nostro gioco, spero che sul nostro campo sia diverso. In casa siamo forti».

TIRO POTENTE –«Non solo Sarri, tutti (ride, ndr). Pure questo è un aspetto di personalità su cui lavorare».