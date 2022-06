Allenamento in vacanza per Toma Basic, che cerca di tenersi in forma in vista del ritiro di Auronzo, sempre più vicino

Allenamento in vacanza per Toma Basic, che cerca di tenersi in forma in vista del ritiro di Auronzo, sempre più vicino. Il tutto è stato testimoniato sui social.

Per il croato quella che sta per iniziare deve essere la stagione della consacrazione, dopo gli alti e bassi della scorsa annata.